Spor

Beşiktaş | Ghezzal transferine flaş açıklama!

Beşiktaş transfer haberi... Ghezzal Beşiktaşta kalacak mı? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaşta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezona performansıyla damga vuran Ghezzalın Siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak edilen konuların başında geliyor. Ghezzal transferi için çalışmalar devam ederken gelinen son noktayı yorumcu Serdar Sarıdağ, A Sporda anlattı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 23 Bir dakikadan az
Beşiktaş | Ghezzal transferine flaş açıklama!
Beşiktaş | Ghezzal transferine flaş açıklama!

Ghezzal Beşiktaş’ta kalacak mı? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezona performansıyla damga vuran Ghezzal’ın Siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak edilen konuların başında geliyor.

Ghezzal transferi için çalışmalar devam ederken gelinen son noktayı yorumcu Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Diego Costa transferinin Ghezzal’dan daha büyük bir ihtimal olduğunu ifade eden Serdar Sarıdağ, “Ghezzal’ı kiralama durumu yok o yüzden almak zorunda. Arap sermayesi o durumdayken Beşiktaş o sermayeyle nasıl yarışacak? Aboubakar 6 milyon Euro’ya gitti. Üç senede 18 milyon Euro.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 23 Bir dakikadan az

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