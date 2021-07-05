Beşiktaş | Ghezzal transferine flaş açıklama!

Ghezzal Beşiktaş’ta kalacak mı? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezona performansıyla damga vuran Ghezzal’ın Siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak edilen konuların başında geliyor.

Ghezzal transferi için çalışmalar devam ederken gelinen son noktayı yorumcu Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Diego Costa transferinin Ghezzal’dan daha büyük bir ihtimal olduğunu ifade eden Serdar Sarıdağ, “Ghezzal’ı kiralama durumu yok o yüzden almak zorunda. Arap sermayesi o durumdayken Beşiktaş o sermayeyle nasıl yarışacak? Aboubakar 6 milyon Euro’ya gitti. Üç senede 18 milyon Euro.” dedi.