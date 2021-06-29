Beşiktaş, Geredede kiraladığı tesisi belediyeye geri verdi

Beşiktaş Kulübü, 2016 yılında 20 yıllığına kiraladığı Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan kamp tesisini Gerede Belediyesi ’ne geri verdi. Sezon öncesi hazırlıklarını Slovakya’ya yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, pandemi koşulları nedeniyle kampı iptal etti. Bu gelişme üzerine sezon hazırlıklarını İstanbul ’da gerçekleştirecek olan Beşiktaş’ın Gerede’deki tesisini neden kullanmadığı sorusu akıllara geldi. 2016 yılında aylık 15 bin 500 TL karşılığında 20 yıllığına kiralanan tesis, 3 Eylül 2019 ’da kullanıma açılmıştı.

BEŞİKTAŞ 5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Ocak 2019 ’da alt işletmeciye kiralanan otel ve kamp tesisinin kirasının ödenmemesi ve gerekli sürede yatırımın yapılmaması nedeniyle Beşiktaş Kulübü 5 milyon Dolar tazminat ile karşı karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu gelişme sonrası siyah-beyazlı kulüp, Gerede Belediyesi ile borç yapılandırmasına gitti. Belediye ile yapılan anlaşma sonrası Beşiktaş Kulübü, 33 bin metrekaralik arazi ile ilgili haklarından feragat ederek, kamp tesisini belediyeye geri verdi.

Tesisin Gerede Belesiyesi ’ne geri verildiğini doğrulayan Beşiktaş Kulübü, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Kulübümüzün, Gerede Belediyesi ’nden yatırım taahhüdünde bulunmak suretiyle edindiği araziye kanunen verilen sürede yatırım yapılmadığından belediyenin araziyi geri alım hakkı doğmuştur. Yine Gerede ’de bulunan ve Kulübümüz tarafından 21.01.2019 tarihinde alt işletmeciye kiralanan kamp tesisi için belediyeye ödemekle yükümlü olduğumuz kira bedellerinin ödenmemiş olması nedeniyle Kulübümüz beş milyon dolar tazminat yükü ile karşı karşıya kalmıştır.

Yönetimimizin göreve başladıktan sonra karşılaştığı Gerede ’deki sorunlar yumağı olmuş bu arazi ve kamp tesisi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; geçmişte imzalanan hatalı sözleşme modeli nedeniyle inşaası, yıllık bakım, onarım ve yıllık işletme toplam maliyetinin efektif ve Kulübümüz menfaatine olmadığı anlaşılmıştır.

Gelinen bu noktada Kulübümüzün daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla Gerede Belediyesi ile yeni borç yaratmayacak şekilde bir borç yapılandırma anlaşması imzalanarak anılan kamp tesisi ve arazi ile ilgili haklarımızdan feragat edilmiş, böylelikle bahse konu tahsisler tazminat yükleri de bertaraf edilerek Gerede Belediyesi ’ne bırakılmıştır.”