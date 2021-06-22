Spor

Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünün 38 ’inci başkanı seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
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Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti
Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübü’nün 38 ’inci başkanı seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ’nda başkan seçilen Sayın Burak Elmas ’ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz.” denildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az

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