Spor
Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünün 38 ’inci başkanı seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübü’nün 38 ’inci başkanı seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ’nda başkan seçilen Sayın Burak Elmas ’ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz.” denildi.