Spor
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için teklifleri bekliyor
Beşiktaşta sergilediği başarılı performansın ardından Fransız kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için teklifler beklenmeye başlandı.
Kara Kartal’da sergilediği başarılı performansın ardından Fransız kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için 6 milyon Euro’luk tekliflerin olduğu iddia edilmişti.
Ancak Fransa basınında çıkan haberlerin aksine yönetime böyle bir resmi teklifin ulaşmadığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, genç isim için 8 milyon Euro istediği biliniyor.