Spor

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için teklifleri bekliyor

Beşiktaşta sergilediği başarılı performansın ardından Fransız kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için teklifler beklenmeye başlandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için teklifleri bekliyor
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için teklifleri bekliyor

Kara Kartal’da sergilediği başarılı performansın ardından Fransız kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için 6 milyon Euro’luk tekliflerin olduğu iddia edilmişti.

Ancak Fransa basınında çıkan haberlerin aksine yönetime böyle bir resmi teklifin ulaşmadığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, genç isim için 8 milyon Euro istediği biliniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az

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