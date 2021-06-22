Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için teklifleri bekliyor

Kara Kartal’da sergilediği başarılı performansın ardından Fransız kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu için 6 milyon Euro’luk tekliflerin olduğu iddia edilmişti.

Ancak Fransa basınında çıkan haberlerin aksine yönetime böyle bir resmi teklifin ulaşmadığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, genç isim için 8 milyon Euro istediği biliniyor.