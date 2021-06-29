Spor

Beşiktaş Elayis Tavşanı bitirdi, Galatasarayın gözdesine talip

NEC Nijmegenin 20 yaşındaki kanat oyuncusu Elayis Tavşanı 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmak üzere olan Beşiktaşın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenirken bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Beşiktaş, Galatasarayın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Halil Akbunar için de devreye girdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaş Elayis Tavşanı bitirdi, Galatasarayın gözdesine talip
Beşiktaş Elayis Tavşanı bitirdi, Galatasarayın gözdesine talip
Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da sözleşme yeniledi ve sıra transfere geldi. 

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda’nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan’ın transferini bitirdi.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Siyah Beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için kulübüyle 1.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaştı. 

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelecek olan Eleyis Tavşan resmi sözleşmeye imza atacak. 

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

2. Lig ekibi Telstar’da kiralık olarak forma giydikten sonra 2020-21’de Sparta Rotterdam’dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC’e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

1.83 boyundaki futbolcu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Nisan 2001’de Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Halen de Hollanda U19 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Elayis’in Türkiye adına oynaması için de TFF tarafından çalışma yürütülüyor.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

Elayis Tavşan’ı bitiren Beşiktaş Türkiye’den de Galatasaray’ın iki aydır peşinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Göztepeli Halil Akbunar’a kanca attı.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ı bitirdi, Galatasaray'ın gözdesine talip oldu

İzmir ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen 27 yaşındaki oyuncu için Kartal’ın Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray’ın bir adım önünde olduğu vurgulandı. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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