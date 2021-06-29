Beşiktaş Elayis Tavşanı bitirdi, Galatasarayın gözdesine talip

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da sözleşme yeniledi ve sıra transfere geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda’nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan’ın transferini bitirdi.

Siyah Beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için kulübüyle 1.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaştı.

Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelecek olan Eleyis Tavşan resmi sözleşmeye imza atacak.

2. Lig ekibi Telstar’da kiralık olarak forma giydikten sonra 2020-21’de Sparta Rotterdam’dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC’e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

1.83 boyundaki futbolcu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Nisan 2001’de Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı.

Halen de Hollanda U19 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Elayis’in Türkiye adına oynaması için de TFF tarafından çalışma yürütülüyor.

Elayis Tavşan’ı bitiren Beşiktaş Türkiye’den de Galatasaray’ın iki aydır peşinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Göztepeli Halil Akbunar’a kanca attı.

İzmir ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen 27 yaşındaki oyuncu için Kartal’ın Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray’ın bir adım önünde olduğu vurgulandı. (Sabah)