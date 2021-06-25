Beşiktaş, Domagoj Vidanın sözleşmesini uzatıyor

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımın elde ettiği çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Domagoj Vida ’nın sözleşmesi, gelecek yıl sona erecek. Hırvatistan Milli Takımı ’yla EURO 2020 ’de boy gösteren tecrübeli savunmacıyı kadrosunda tutmak için 2.5 milyon Euro maaştan 2 yıllık yeni kontrat öneren yönetim, turnuvanın sona ermesi ve oyuncunun yapacağı tatilin ardından imzaları İstanbul ’da atmayı planlıyor.