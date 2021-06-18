Spor

Beşiktaş, Dniprolu Artem Dovbyk ile ilgileniyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşın Ukraynanın Dnipro takımında forma giyen forvet oyuncusu Artem Dovbyk ile ilgilendiği iddia edildi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk, geçtiğimiz sezon Dnipro ile lig ve kupa olmak üzere çıktığı toplam 27 maçta 10 gole imza attı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
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Beşiktaş, Dniprolu Artem Dovbyk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Dniprolu Artem Dovbyk ile ilgileniyor

Vincent Aboubakar’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ‘ta yeni bir golcü gündeme geldi.

Belçika basınından voetbalbelgie.be’de yer habere göre siyah beyazlılar, Ukrayna’nın Dnipro takımında forma giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile ilgileniyor. Haberde isimleri açıklanmayan iki Belçika ekibiyle Fransız devi Marsilya’nın da 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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