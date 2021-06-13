Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden transferler için flaş karar!

Son dakika transfer... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer edilecek oyunculara 1 milyon Eurodan fazla ücret ödemeyecek. İşte detaylar...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden transferler için flaş karar!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden transferler için flaş karar!

Sezonu çifti şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ’ne doğrudan gruplardan katılma hakkı elde eden Beşiktaş , geçen sezona göre gelirleri artsa da mali disiplinden taviz vermeyecek.

Santrfora istisna  

Başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni mukavele için son rütuşları yaparken, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasında tavan ücreti de belirledi. Başkan Çebi, yeni transferlerde tavan fiyat olarak 1 milyon Euro belirledi. Çebi, sadece uluslararası düzeyde bir santrforda istisna tanıyarak, 1 milyon üzerine çıkılmasına izin verecek.

Limitler genişledi ama…

Çebi, TFF yönetimini limitlerin artırılması konusunda ikna etmeyi başardı. TFF, dün yaptığı açıklamada sapma oranını yüzde 25 ’e çıkardı. Ancak yayıncı kuruluşun yine indirim talep etmesi kulüpleri sıkıştırmaya devam ediyor. Gözler şimdi gelecek sezonun yayın gelirinin ne olacağında. Bu konu da netleştikten sonra siyah beyazlı yönetim transfer bütçesini kesinleştirecek.,

Rosier ve Ghezzal için kaynak

Çebi yönetimi, bonservisi elinde ve kiralık gelebilecek oyunculara ağırlık verecek. Sergen Yalçın ’ın takımda kalmasını istediği Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal için kaynak oluşturulması öncelikli hedeflerden. Beşiktaş yönetimi, cazip tekliflerin gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin ’ini de satmaya sıcak bakıyor. Bu durumda da Rosier, Ghezzal ve yeni santrforlar için kulübün eli rahatlayacak. (Ajansspor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi

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