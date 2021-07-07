Spor

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş formasıyla başarı dolu 8 sezonu geride bırakan Atiba Hutchinson, Kara Kartal ’daki 9. dönemine pazartesi günü giriş yapacak. Son 2 kontrat süreci oldukça sıkıntılı geçen Kanadalı ön libero, bu kez fazla zaman geçmeden kulüple 1 yıllık anlaşmaya vardı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

5 Temmuz’da topbaşı yapacak Beşiktaş ‘ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

Bein Sports’un haberine göre Beşiktaş, Kanadalı deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Atiba bir yıl için 750 bin Euro isterken, Beşiktaş 550 bin Euro önermişti. 

Yönetim, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe girmek isterse deneyimli isme kolaylık sağlayacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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