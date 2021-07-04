Beşiktaş – Atiba görüşmesinde son dakika!

Beşiktaş , sözleşmesi biten Atiba Hutchinson ’la yıllık ücret konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki Kanadalı kaptanla geçen sezonki şartlarla bir yıl daha anlaşmak istiyor. Müthiş bir sezonu geride bırakan ve çifte kupada büyük söz sahibi olan Atiba geçen sezon 550 bin euro garanti ücret kazanmıştı. Deneyimli oyuncunun toplam kazancı maç başı ücretlerle birlikte 850 bin euroyu bulmuştu.

Siyah-beyazlılar, Atiba ’ya yine 550 bin euro garanti ücret teklif etti. Sözleşmede geçen sezonki gibi maç başı ücretler de yer aldı. Ancak Kanadalı futbolcunun maç başı paraların bu kez garanti ücrete dahil edilmesini istediği belirlendi. Tecrübeli oyuncunun garanti ücret talebinin 800-850 bin euro düzeyinde olduğu ifade edildi.