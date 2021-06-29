Spor
Beşiktaş, Andraz Sporarı gündemine aldı
Yeni sezon öncesi Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyen ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotasını Portekize çevirdi. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçenin de gündeminde yer alan Andraz Sporar ile ilgileniyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan ve sözleşme yenileyen son şampiyon Beşiktaş , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Beşiktaş, bonservisi Sporting Lisbon ’da bulunan Sloven golcü Andraz Sporar ile ilgileniyor.
O Jogo’da yer alan habere göre Sporting, Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar ’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Portekiz ekibi, Sporar’ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon euro ’ya düşürmeye çalışıyor.
Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.
NTV Spor