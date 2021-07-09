Spor

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Alex Teixeira transferi için Beşiktaşın önünde tek engel var. Brezilyalı yıldızla anlaşan Siyah-Beyazlılar, yabancı kontenjanına takılmamak için Adem Ljajic ’in ayrılmasını bekliyor. Boşnak yıldız gittiği gün Sambacı imzayı atacak. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic
Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic
Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti.

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa “Tamam” dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic…

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier’i, sağ kanada da Ghezzal’ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor.

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal’ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic’in gitmesi şart görülüyor.

transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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