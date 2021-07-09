Beşiktaş, Alex Teixeira transferini bitiriyor! Tek engel Ljajic

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti.

Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa “Tamam” dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic…

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier’i, sağ kanada da Ghezzal’ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor.

Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal’ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic’in gitmesi şart görülüyor.

transfer