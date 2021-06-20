Spor

Beşiktaş, Adem Ljajic için teklif bekliyor

Orta sahaya yıldız bir oyuncu dahil etmek isteyen Beşiktaş, Adem Ljajic için tüm teklifleri değerlendirmeye aldı. Sırp futbolcunun Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaşta Ljajicin gözü yeni sezonda
Beşiktaşta Ljajicin gözü yeni sezonda

Mutlaka yıldız bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta Adem Ljajic’i gönderilecekler listesine eklemişti. Bu doğrultuda Sırp futbolcu için gelecek tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Bu anlamda 29 yaşındaki futbolcunun artık gitmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 23 Bir dakikadan az

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