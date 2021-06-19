Beşiktaş açıklaması: Transferleri bitti

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılan Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Spor’da yorumladı.

Beşiktaş’ta geleceği merak edilen oyuncularla ilgili açıklama yapan Serdar Sarıdağ, “Rosier’de son aşamaya gelinmiş durumda. Rosier ve Kenan Karaman’a bitti gözüyle bakıyorum. Diğer bölgelere yapılacak transferler Sergen Yalçın ile konuşulacak. Hem yönetimin bir listesi var, hem de Sergen Yalçın’ın. Listelerdeki isimler arasında orta yolu bulacaklar. Ghezzal’ı tutmaya çalışacaklar.” dedi.