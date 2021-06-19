Spor

Beşiktaş açıklaması: Transferleri bitti

Beşiktaş transfer açıklaması... Süper Ligde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaşta transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılan Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Sporda yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş haberi Canlı yayında flaş açıklama: Kaderiyle oynandı!
Beşiktaş haberi Canlı yayında flaş açıklama: Kaderiyle oynandı!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılan Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Spor’da yorumladı. 

Beşiktaş’ta geleceği merak edilen oyuncularla ilgili açıklama yapan Serdar Sarıdağ, “Rosier’de son aşamaya gelinmiş durumda. Rosier ve Kenan Karaman’a bitti gözüyle bakıyorum. Diğer bölgelere yapılacak transferler Sergen Yalçın ile konuşulacak. Hem yönetimin bir listesi var, hem de Sergen Yalçın’ın. Listelerdeki isimler arasında orta yolu bulacaklar. Ghezzal’ı tutmaya çalışacaklar.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 23 Bir dakikadan az

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