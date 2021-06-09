Spor

Beşiktaş 100 milyon TLlik limit arttırımı istiyor

Harcama limitleri nedeniyle mevcut masraflarını dahi yüzde 20 kısması gereken Beşiktaş, TFF ’den özel toplantı istedi. Kartal limitin 100 milyon TL esnetilmesini istiyor. Gerekçe olarak ise ülke puanı ve Devler Ligi ’ndeki bütçeler gösterilecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
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Beşiktaş 100 milyon TLlik limit arttırımı istiyor
Beşiktaş 100 milyon TLlik limit arttırımı istiyor

TFF ’nin uygulamaya koyduğu harcama limitleri pandemi şartlarında kulüplerin hemen hemen hepsini zorluyor. Hesaplar bir türlü tutmuyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan yönetim ise çareyi TFF ’de arayacak.

Devler Ligi ’nde başarı elde edebilmek adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar ’ın mevcut şartlarda eldeki kadrodan dahi yüzde 20 tasarruf yaparak sezona başlaması gerekiyor. Ülke puanı açısından en kritik dönemleri yaşadığımız günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi federasyondan esneklik isteyecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
0 17 Bir dakikadan az

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