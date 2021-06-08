Spor

Başakşehir ve Beşiktaş Erkan Eyibil’i takibe aldı

Anadolu kulüplerinin yakından izlediği Erkan Eyibil, Başakşehir ve Beşiktaş ’ın da radarına girdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Başakşehir ve Beşiktaş Erkan Eyibil’i takibe aldı
Başakşehir ve Beşiktaş Erkan Eyibil’i takibe aldı

Geleceğin Mesut Özil ’i olarak gösterilen genç oyuncu geçtiğimiz sezon Hollanda ’nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirmişti. Bonservisi Mainz ’da olan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı ’nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Son oynanan Ukrayna maçında Ersun Yanal, Rıza Çalımbay ve Erol Bulut ’un izleyip beğendiği 20 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonda Süper Lig ’de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 24 Bir dakikadan az

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