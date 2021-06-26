Kültür Sanat

Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı

Sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank, şahinbey belediyesi tarafından restore edilen tarihi mecidiye han'ın açılışını gerçekleştirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 1 dakika okuma süresi
Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı
Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, “Gerçekten bereketli bir günle Gaziantep’e Bakanlık olarak kazandırdığımız 55 milyon liraya yakın tutarı olan 8 projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik” dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Mecidiye Hanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış sonrası Han’ı gezen Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, “Gerçekten bereketli bir günle Gaziantep’e Bakanlık olarak kazandırdığımız 55 milyon liraya yakın tutarı olan 8 projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Günün son durağında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Burası şehrin simge eserlerinden biri. Aslında pandemi öncesinde hizmet vermeye başlamıştı ama resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Restorasyonu yapılan hanın uzun yıllar boyunca nesillere hizmet edecek bir eser olduğunu kaydeden Varank, “Bizim siyaset anlayışımızda gerek altyapı gerek üstyapılarda halka hizmet etmek var” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank’a ziyaretlerinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da eşlik etti.

Resul Yanbul – Ahmet Demir

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

'Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı' ile ‘Düşünsel’ bir yolculuk

‘Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı’ ile ‘Düşünsel’ bir yolculuk

4 gün önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Malatya’da depremlere meydan okuyan tarihi camide restorasyon

6 gün önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Beyaz cennet Pamukkale’ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

6 gün önce

Malatya’da depremlere meydan okuyan tarihi camide restorasyon

6 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün