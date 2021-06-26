Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, “Gerçekten bereketli bir günle Gaziantep’e Bakanlık olarak kazandırdığımız 55 milyon liraya yakın tutarı olan 8 projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik” dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Mecidiye Hanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış sonrası Han’ı gezen Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, “Gerçekten bereketli bir günle Gaziantep’e Bakanlık olarak kazandırdığımız 55 milyon liraya yakın tutarı olan 8 projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Günün son durağında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Burası şehrin simge eserlerinden biri. Aslında pandemi öncesinde hizmet vermeye başlamıştı ama resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Restorasyonu yapılan hanın uzun yıllar boyunca nesillere hizmet edecek bir eser olduğunu kaydeden Varank, “Bizim siyaset anlayışımızda gerek altyapı gerek üstyapılarda halka hizmet etmek var” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank’a ziyaretlerinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da eşlik etti.

Resul Yanbul – Ahmet Demir