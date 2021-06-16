Kültür Sanat

Atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Hatay'ın reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı mervan altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
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Atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor
Atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı.

İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, “Yaptığım eserlerin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Belçika’dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti ve zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Bu yaptığım zürafa ve fil heykeline 3 ay önce başladım. Zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında” dedi.

Sürdürülebilir atıklarla hem sanata hem ekonomiye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınorak, “Yaptığım eserlerin vermiş olduğu mesajlar, ayrıca sanata olan tutkumu daha da arttırıyor” diye konuştu.

Ahmet Arslan
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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