Kültür Sanat

Arapgir halkı, tarihi mezar taşlarına gözü gibi bakıyor

Malatya'nın arapgir ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yüzyıllar öncesinden günümüze miras kalan tarihi mezar taşlarına gözü gibi bakarak tarihi değerlerine sahip.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Arapgir halkı, tarihi mezar taşlarına gözü gibi bakıyor
Arapgir halkı, tarihi mezar taşlarına gözü gibi bakıyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Onar Mahallesi’nde yaşayanlar, kendi imkanları ile yaptırdıkları külliyede oluşturulan özel bir odada, aralarında Göktürk alfabesiyle yazılmış bir mezar taşının da bulunduğu onlarca tarihi objeye gözü gibi bakıyor.

Tarihi mezar taşları hakkında bilgi veren Onar Mahallesi sakinlerinden külliye görevlisi Himmet Kaygusuz, “Arapgir Onar Mahallesi yaklaşık 9 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir köyümüzdür. Neolitik dönemde, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamış bir köyümüzdür. Bu görmüş olduğunuz Göktürk alfabesiyle yazılmış bir mezar taşıdır. Bunları muhafaza ederek gözümüz gibi bakıyoruz” diye konuştu

Kaygusuz, ayrıca Türkiye’nin en eski cemevinin de Onar Mahallesi’nde bulunduğunu belirterek, bölgeyi yerli yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Hasan Eryılmaz
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 41 Bir dakikadan az

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