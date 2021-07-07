Spor

Anderson Talisca: Arabistana para için gitmedim!

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca, Suudi Arabistanın Al Nassr takımına attığı imzayı değerlendirdi ve açıklamalarda bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Anderson Talisca: Arabistana para için gitmedim!
Anderson Talisca: Arabistana para için gitmedim!

Beşiktaş ‘ın formasını 2016-18 arası giyen ve 80 maçta 27 gol atıp 1 de şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olmuştu. 

Brezilya ’da yayın yapan UOL Esporte ’ye açıklamalarda bulunan Talisca, “Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan ’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın” diye konuştu.

Brezilya Milli Takımı konusuna da değinen Talisca, “Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin ’de oynarken milli takıma çağrılmıştı” dedi.

Çin’in Guangzhou Evergrande takımından Al Nassr’a imza atan Talisca’nın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı haberleri basına yansımıştı. 

Kaynak: Ntv Spor

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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