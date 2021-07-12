Kültür Sanat

Anadolu’nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik’te bulundu

Bilecik'in bahçelievler mahallesindeki 9 binlik kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı..

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Anadolu'nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik'te bulundu
Anadolu'nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik'te bulundu

Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

“Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı avlu dolgusu içerisinde bulundu”

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti.

Doç. Dr. Fidan, “Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cem Kaan Toka
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 1 dakika okuma süresi

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