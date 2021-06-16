Spor

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi

Bonservisi elinde olan Alex Teixeiranın isminin Beşiktaş ile anılması Siyah Beyazlı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı. Shakhtar Donetskte adını dünyaya duyuran, Şubat 2016 ’da 50 milyon Euro ’ya Jiangsu Suning ’e transfer olan Alex Teixeiranın kariyeri son dakika gelişmelerinin ardından Beşiktaş taraftarı tarafından merak konusu oldu. Peki, bir dönem dünya devlerini peşinden koşturan Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynad

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi
Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bonservisi elinde olan Alex Teixeira’ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Siyah Beyazlı ekibin yıllık 3 milyon euro isteyen Teixeira’yla görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken Beşiktaş taraftarı Brezilyalı yıldızın kariyerini araştırmaya başladı. Kariyerinin en iyi dönemini Shakhtar Donetsk’te geçiren ve 50 milyon Euro bedelle transfer olan Teixeira, bir dönemin en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alıyordu. Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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