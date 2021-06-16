Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bonservisi elinde olan Alex Teixeira’ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Siyah Beyazlı ekibin yıllık 3 milyon euro isteyen Teixeira’yla görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken Beşiktaş taraftarı Brezilyalı yıldızın kariyerini araştırmaya başladı. Kariyerinin en iyi dönemini Shakhtar Donetsk’te geçiren ve 50 milyon Euro bedelle transfer olan Teixeira, bir dönemin en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alıyordu. Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.