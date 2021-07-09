Alex Teixeira, Beşiktaşı çok istiyor

Siyah-Beyazlılar ’ın son olarak 2 milyon Euro ’su garanti, 500 bin Euro ’su da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık teklif sunduğu Sambacı ’yla pazarlıklar son aşamada. Yönetim, dünyaca ünlü 10 numara için artık geri sayımda…

Ukrayna ekibi Shakhtar ’dan 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Çin Ligi ekibi Jiangsu FC ’yle sözleşmesi biten Alex Teixeira, Kara Kartal ’ın radarına girmişti. 31 yaşındaki 10 numarayla yaklaşık 1 aydır pazarlıklarını sürdüren yönetim, bu hamlede oyuncunun arkadaşı Josef de Souza ’yı da kullanmıştı. Süper Lig ’in sona ermesinin ardından yaz tatili için soluğu Brezilya ’da alan Josef, ülkesinde geçirdiği süre boyunca Teixeira ’yla birlikte zaman geçirmişti. Yeni sezon hazırlıkları için İstanbul ’a gelen ancak karantina kuralları sebebiyle 8 gün evinde çalışacak olan Josef, yönetimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

‘Ailesi de hazır ’

Yıldız futbolcuya takımdan taraftara kadar birçok konuda bilgi veren Josef de Souza, oyuncunun Beşiktaş forması giymek için oldukça istekli olduğunu söyledi. Josef, “Brezilya tatilim boyunca Alex ’le uzun zaman geçirdik. Ona saatlerce Beşiktaş ’ı anlattım. Buraya gelmeyi çok istiyor. Ailesi de şimdiden İstanbul ’a gelmeye hazır” ifadelerini kullandı.

İmza parası aşılınca gelecek

Yönetimin son olarak 2 milyon Euro ’su garanti ücret, 500 bin Euro ’su da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık da kontrat önerdiği başarılı oyuncunun, imza parası talebi aşılmaya çalışılıyor. Bu konunun da çözüme kavuşturulmasının ardından Teixeira ’nın İstanbul ’a gelmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın ’ın liste başı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ’ın da takıma kazandırılmasını ısrarla istediği Teixeira için taraftarın da yoğun talebi bulunuyor. Ülkesi Brezilya ’dan da talipleri bulunan başarılı orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa ’da devam etmek istiyor. Kara Kartal ’ın Şampiyonlar Ligi ’nde oynaması ve yakın arkadaşı Josef de Souza ’nın da oynaması sebebiyle Teixeira ’nın favorisi Beşiktaş…

Beşiktaş Gazetesi