Ahmet Nur Çebi’den yabancı oyuncu sayısı açıklaması

Ahmet Nur Çebi, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği yönetimi olarak TFF yöneticileriyle daha önce bir görüşme yaptıklarını hatırlatarak, “TFF yönetimiyle yaptığımız toplantıdaki gündem maddelerimizden biri yayıncı kuruluşun pandemiden dolayı bir türlü oturmayan kontrat şekli. İkincisi küme düşme ilgili sayı kaç olacak, ligde kaç takım devam edecek? En önemlisi de yabancı sayısı konusuydu. Biz o toplantıda düşüncelerimizi bildirdik. Değerlendireceklerini ve bizimle bir daha görüşeceklerini söylemelerine rağmen maalesef alelacele bir açıklama yaptılar. Bu bizi rahatsız etti. ’Böyle düşünüyoruz dediniz ama değerlendirmeyi böyle yapacağız ’ deselerdi daha iyi olurdu. Tabii ki alınan karara saygı duyacağız, duymayabiliriz de, ama bu düşüncenin paylaşılmasında fayda vardı.” dedi.

Yabancı oyuncu sayısı konusuna iki taraftan bakmak gerektiğini vurgulayan Çebi, “Sahaya çıkıyorsunuz 11 yabancı oynuyor. İçinde bir Türk oyuncu yok, İstiklal Marşı okunuyor. Bu da hoş tablo değil. Diğer taraftan da bu tür konularda da bir anda karar vererek geçiş yapamazsınız, süreç ister. Çünkü yapılmış kontratlar var. Geçen sene bu konuda en çok zorlanan kulüplerden biri olduk. Bazı yabancı oyuncuları kadroya dahi alamadık. Ocak ayında bir değişiklik yaptılar ama beyhude, bize faydası olmadı.” diye konuştu.