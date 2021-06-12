Ahmet Nur Çebi: Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok önemli açıklamalar yaptı. Çebi, sözleşme görüşmeleri yapılan Sergen Yalçın, transfer konuları, TFF’yle yabancı sınırı görüşmeleri, transferde ismi geçen Gedson Fernandes ve birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları…

“Şampiyonlar Ligi’nde en iyisini yapmak istiyoruz”

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan başkan Çebi, ”Sadece Avrupa bizim için önemli değil. Lig de önemli. Hepsini beraber taşıyacağız. Avrupa da büyük önem arz ediyor. Kupa ile taçlandırma şansı bulabilirsek çok daha mutlu olacağız. Şampiyonlar Ligi’nde en iyisi neyse onu başarmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Bunu istiyoruz” dedi.