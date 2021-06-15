Spor

Aboubakarı alan Al Nassrdan Ghezzal açıklaması

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile çok fazla anılan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kulübü, geçen sezona damga vuran yıldız oyuncu Rachid Ghezzal hakkında açıklama yaptı

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Aboubakarı alan Al Nassrdan Ghezzal açıklaması
Aboubakarı alan Al Nassrdan Ghezzal açıklaması

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımı önce Anderson Talisca’yı ardından Beşiktaş ‘tan ayrılan Vincent Aboubakar’ı transfer etti. Beşiktaşlı oyuncularla adı anılan Al Nassr’ın bu kez Rachid Ghezzal için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde Cezayirli futbolcunun kulübü Leicester City ile Al Nassr’ın ön protokol imzaladığı yazılmıştı. Fakat Al Nassr kulübü bu transferi yalanladı ve iddia edildiği gibi Ghezzal’ın transfer planları içerisinde olmadığını açıkladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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