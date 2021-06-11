Aboubakar Beşiktaşta ne yaptı? İki sezon 35 gol

Beşiktaş ‘ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, ikinci kez geldiği Beşiktaş ile yine yollarını ayırdı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a giden Aboubakar geride kalan dönemde Beşiktaş adına 35 gol atarken 2 Süper Lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı

İlk sezon 19 gol

Aboubakar 2016-17 sezonunda Beşiktaş’a kiralık olarak gelmiş, Süper Lig’de 12 gol atarken Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 3’er gol atmış ve bir kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda gol kaydetmişti. Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca ile büyük bir bağ kurmuştu.