Kültür Sanat

3 bin yıllık vadide sıcak hava balonları uçmaya başladı

Ege'nin kapadokya'sı olarak bilenen afyonkarahisar'daki frig vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşları başladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 19 dakika önce
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3 bin yıllık vadide sıcak hava balonları uçmaya başladı
3 bin yıllık vadide sıcak hava balonları uçmaya başladı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’nde sıcak hava balonlarının test uçuşlarına başlandı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından kente davet edilen ulusal basın temsilcileri konuk edilerek Frig Vadisi Emre Gölü çevresinde balon uçuşları gerçekleştirilecek. 3 bin yıllık Frig Vadisi’nde ilik uçuşları gerçekleştiren sıcak hava balonları bölgede büyük heyecan uyandırırken bölgenin ikinci Kapadokya olma yolunda önemli bir adımı daha attığı bildirildi.

Hayati Kanat
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 19 dakika önce
0 12 Bir dakikadan az

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