202122 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupada ve dünyada
Transfer döneminde hareketlilik arttı, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesligada imzalar ardı ardına açıklanmaya başladı. Şu ana kadar en yüksek bonservis bedelini Bayern Münih ödedi ve Dayot Upamecano yu 42.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Avrupanın bazı gözde yıldızlarının yeni durağı ise şaşırttı. İşte birbirinden önemli transferler ve yeni kulüpleri...
Memphis Depay
Lyon -> Barcelona
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Georginio Wijnaldum
Liverpool -> PSG
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Patson Daka
RB Salzburg -> Leicester City
Bonservis bedeli: 30 milyon Euro
Dayot Upamecano
Leipzig -> Bayern Münih
Bonservis bedeli: 42.5 milyon Euro
Gerson
Flamengo -> Marsilya
Bonservis bedeli: 25 milyon Euro
Vincent Aboubakar
Beşiktaş -> Al Nassr
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Emerson Royal
Real Betis -> Barcelona
Bonservis bedeli: 9 milyon Euro
Josko Gvardiol
Dinamo Zagreb -> Leipzig
Bonservis bedeli: 18.7 milyon Euro
Nicolas Gonzalez
Stuttgart -> Fiorentina
Bonservis bedeli: 23 milyon Euro
Tiquinho
Porto -> Olympiacos
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Ibrahima Konate
Leipzig -> Liverpool
Bonservis bedeli: 40 milyon Euro
Emiliano Buendia
Norwich City -> Aston Villa
Bonservis bedeli: 38.6 milyon Euro
Gregor Kobel
Stuttgart -> Borussia Dortmund
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
Angelino
Manchester City -> RB Leipzig
Bonservis bedeli: 18 milyon Euro
David Alaba
Bayern Münih -> Real Madrid
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Imran Louza
Nantes -> Watford
Bonservis bedeli: 10 milyon Euro
Marlon
Sassuolo -> Shakhtar Donetsk
Bonservis bedeli: 12 milyon Euro
Florian Thauvin
Marsilya -> Tigres
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Mike Maignan
Lille -> Milan
Bonservis bedeli: 16 milyon Euro
Sergio Agüero
Manchester City -> Barcelona
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Mohamed Simakan
Strasbourg -> Leipzig
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
Lassina Traore
Ajax -> Shakhtar Donetsk
Bonservis bedeli: 10 milyon Euro
Pepe
Gremio -> Porto
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
Kayky
Fluminense -> Manchester City
Bonservis bedeli: 10 milyon Euro
Anderson Talisca
Guangzhou -> Al-Nasr
Bonservis bedeli: 8 milyon Euro
Ömer Faruk Beyaz
Fenerbahçe -> Stuttgart
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Kamil Piatkowski
Rakow -> RB Salzburg
Bonservis bedeli: 5 milyon Euro
Ali Akman
Bursaspor -> Eintracht Frankfurt
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Moussa Marega
Porto -> Al-Hilal
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Eric Garcia
Manchester City -> Barcelona
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Razvan Marin
Ajax -> Cagliari
Bonservis bedeli: 10 milyon Euro
Hamed Junior Traore
Empoli -> Sassuolo
Bonservis bedeli: 16 milyon Euro
Milot Rashica
Werder Bremen -> Norwich City
Bonservis bedeli: 11 milyon Euro
Konrad de la Fuente
Barcelona -> Marsilya
Bonservis bedeli: 3 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu
Milan -> Inter
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Fikayo Tomori
Chelsea -> Milan
Bonservis bedeli: 29.2 milyon Euro
Roger Ibanez
Atalanta -> Roma
Bonservis bedeli: 9 milyon Euro
Weston McKennie
Schalke 04 -> Juventus
Bonservis bedeli: 20.5 milyon Euro
Noa Lang
Ajax -> Club Brugge
Bonservis bedeli: 6 milyon Euro
Danilo Pereira
Porto -> PSG
Bonservis bedeli: 16 milyon Euro
Musa Barrow
Atalanta -> Bologna
Bonservis bedeli: 14.5 milyon Euro
Benjamin Henrichs
Monaco -> RB Leipzig
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
Jean-Clair Todibo
Barcelona -> Nice
Bonservis bedeli: 8.5 milyon Euro
Javi Martinez
Bayern Münih -> Qatar
Bonservis bedeli: Bedelsiz
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor