Spor

202122 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupada ve dünyada

Transfer döneminde hareketlilik arttı, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesligada imzalar ardı ardına açıklanmaya başladı. Şu ana kadar en yüksek bonservis bedelini Bayern Münih ödedi ve Dayot Upamecano yu 42.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Avrupanın bazı gözde yıldızlarının yeni durağı ise şaşırttı. İşte birbirinden önemli transferler ve yeni kulüpleri...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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202122 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupada ve dünyada
202122 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupada ve dünyada
2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Memphis Depay

Lyon -> Barcelona

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Georginio Wijnaldum

Liverpool -> PSG

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Patson Daka

RB Salzburg -> Leicester City

Bonservis bedeli: 30 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Dayot Upamecano

Leipzig -> Bayern Münih

Bonservis bedeli: 42.5 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Gerson

Flamengo -> Marsilya

Bonservis bedeli: 25 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Vincent Aboubakar

Beşiktaş -> Al Nassr

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Emerson Royal

Real Betis -> Barcelona

Bonservis bedeli: 9 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Josko Gvardiol

Dinamo Zagreb -> Leipzig

Bonservis bedeli: 18.7 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Nicolas Gonzalez

Stuttgart -> Fiorentina

Bonservis bedeli: 23 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Tiquinho

Porto -> Olympiacos

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Ibrahima Konate

Leipzig -> Liverpool

Bonservis bedeli: 40 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Emiliano Buendia

Norwich City -> Aston Villa

Bonservis bedeli: 38.6 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Gregor Kobel

Stuttgart -> Borussia Dortmund

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Angelino

Manchester City -> RB Leipzig

Bonservis bedeli: 18 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

David Alaba

Bayern Münih -> Real Madrid

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Imran Louza

Nantes -> Watford

Bonservis bedeli: 10 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Marlon

Sassuolo -> Shakhtar Donetsk

Bonservis bedeli: 12 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Florian Thauvin

Marsilya -> Tigres

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Mike Maignan

Lille -> Milan

Bonservis bedeli: 16 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Sergio Agüero

Manchester City -> Barcelona

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Mohamed Simakan

Strasbourg -> Leipzig

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Lassina Traore

Ajax -> Shakhtar Donetsk

Bonservis bedeli: 10 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Pepe

Gremio -> Porto

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Kayky

Fluminense -> Manchester City

Bonservis bedeli: 10 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Anderson Talisca

Guangzhou -> Al-Nasr

Bonservis bedeli: 8 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe -> Stuttgart

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Kamil Piatkowski

Rakow -> RB Salzburg

Bonservis bedeli: 5 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Ali Akman

Bursaspor -> Eintracht Frankfurt

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Moussa Marega

Porto -> Al-Hilal

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Eric Garcia

Manchester City -> Barcelona

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Razvan Marin

Ajax -> Cagliari

Bonservis bedeli: 10 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Hamed Junior Traore

Empoli -> Sassuolo

Bonservis bedeli: 16 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Milot Rashica

Werder Bremen -> Norwich City

Bonservis bedeli: 11 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Konrad de la Fuente

Barcelona -> Marsilya

Bonservis bedeli: 3 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Hakan Çalhanoğlu

Milan -> Inter

Bonservis bedeli: Bedelsiz

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Fikayo Tomori

Chelsea -> Milan

Bonservis bedeli: 29.2 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Roger Ibanez

Atalanta -> Roma

Bonservis bedeli: 9 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Weston McKennie

Schalke 04 -> Juventus

Bonservis bedeli: 20.5 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Noa Lang

Ajax -> Club Brugge

Bonservis bedeli: 6 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Danilo Pereira

Porto -> PSG

Bonservis bedeli: 16 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Musa Barrow

Atalanta -> Bologna

Bonservis bedeli: 14.5 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Benjamin Henrichs

Monaco -> RB Leipzig

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Jean-Clair Todibo

Barcelona -> Nice

Bonservis bedeli: 8.5 milyon Euro

2021/22 güncel ve resmen açıklanan transferler Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler!

Javi Martinez

Bayern Münih -> Qatar

Bonservis bedeli: Bedelsiz

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 2 dakika okuma süresi

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