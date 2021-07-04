Kültür Sanat

2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı

Sinop'ta yaşayan bulut ailesinin kızları umay, 2 yaşında resim karalamaya başlayıp, 5 yaşında sergi açtı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı
2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı

Sinop’ta yaşayan Huriye ve Erdoğan Bulut ailesinin 5 yaşındaki kızları Umay, henüz 2 yaşında iken resim karalamaya başladı. Minik Umay’ın bu yeteneği ailesinin gözünden kaçmadı.

Resim öğretmeni olan annesinin de desteğiyle yeteneğini daha da geliştirdi. Küçük ressam 5 yaşında ilk kişisel sergisini açtı. Umay’ın 60 eseri Barış Manço Parkı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğundu.

Minik Umay, çizdiği resimleri sergiyi gezenlere dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Sergi sahibi minik bir ressam olunca sergiyi gezenler de küçükler oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Umay Bulut’un babası Erdoğan Bulut; “Umay gelişim aşamasında şu yaşına kadar işte tablet, bilgisayar, cep telefonunu kullanamıyor, bilmiyor. Ve bunları bilse de izin almadan da dokunmuyor ve kullanmıyor. Televizyonu bile çok sınırlı şekilde izliyor. Bu şekilde kalan zamanını resimle veya diğer aktivitelerle doldurmasına çalışıyoruz” dedi.

Mustafa Usta
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 22 1 dakika okuma süresi

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