Kültür Sanat

15 Temmuz’a özel şarkı yaptı

Şarkıcı izzet aktaş, 15 temmuz'a özel olarak çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 13 Bir dakikadan az
15 Temmuz’a özel şarkı yaptı
15 Temmuz’a özel şarkı yaptı

Özellikle vatan sevgisiyle yazdığı ve söylediği sözlerle tanınan şarkıcı İzzet Aktaş, 15 Temmuz’a özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı. Sanatçı İzzet Aktaş’ın yeni şarkısı ‘Asrın Lideri Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan’ izleyicileriyle buluştu.

“Her bir parça birbirinden özel anlamlar içeriyor”

Şarkılarının temelinde, birlik beraberlik, vatan sevgisi ve kardeşlik duyguları olan Aktaş’ın, ayrıca albümündeki ‘İllet’ şarkısıyla da Filistin’de yapılan işgale ve zulme dikkat çekiyor. Albümün içerisinde; “Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var”, “İllet” , “Ölmesin Kadınlar Ve Çoçuklar”, “Ben Asker Oldum”, “Türkün Gücünü Haykırdık”, “Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var”, “Vakti Geldi”, “Mahlugat” şarkıları yer verdi. Birbirinden kıymetli eserlerde Aktaş, farklı toplumsal olaylara ve millet ve vatan sevgisine yer veriyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Meksika'da Maradona adına kilise açıldı

Meksika’da Maradona adına kilise açıldı

1 gün önce
Antalya'da Yörükler kolan dokuma ve kirmen eğirme kültürünü yaşatıyor

Antalya’da Yörükler kolan dokuma ve kirmen eğirme kültürünü yaşatıyor

1 gün önce
Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor

Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor

1 gün önce
Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan belgesel Atlas Sineması'nda gösterilecek

Ömer Halisdemir’in hayatını anlatan belgesel Atlas Sineması’nda gösterilecek

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün