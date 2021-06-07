14 yabancılı sistemde parlayan Türk futbolcular! İyi futbolcu

Yusuf Yazıcı

Daha önce Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi Trabzonlu oyuncuları Türk futboluna armağan eden Trabzonspor, bu sefer de Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile Türk futboluna selam yolladı.

Yusuf Yazıcı

2019 ’un Ağustos ayında 17.5 milyon Euro ’ya Trabzonspor ’dan Lille ’e transfer olduğunda arkasında kırılmış bir transfer rekoru ve buruk sevinç yaşayan yüzbinlerce taraftar bıraktı Yuzuf Yazıcı. 2021’de Ligue 1’de şampiyonluk yaşayan Yusuf’a Premier Lig devlerinin kanca attığı gelen haberler arasında.

Çağlar Söyüncü

2014’te Gümüşordu formasıyla Bölgesel Amatör Lig’de forma giyen Çağlar, kısa zamanda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1 yıl sonra seviye atlayıp Altınordu formasıyla TFF 1. Ligde top koşturdu. 2015’te dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Çağlar’ı Ay-Yıldızlı takıma davet etti. Genç oyuncu 17 yıl sonra İzmir’den Milli Takım’a çağrılan ilk futbolcu oldu.

Çağlar Söyüncü

Sergilediği müthiş performans, 2016’da Çağlar’ın 1. Lig’den Bundesliga’ya dikey geçiş yapmasını sağladı. Henüz 20 yaşında Freiburg’da forma giydi. 2018’de Premier Lig ekibi Leicester’a 20.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer olan Çağlar Söyüncü’nün kariyerindeki müthiş yükselişi, gençlere örnek olacak cinsten…

Çağlar Söyüncü

Maguire’ın Manchester United’a transfer olmasıyla Leicester’ın vazgeçilmezleri arasına giren ve Premier Lig’in en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen yıldız stoper için The Guardian gazetesi, geçtiğimiz günlerde ”Türk futbolunu dönüştüren öncü defans oyuncusu” ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak

Galatasaray altyapısına 2011’de dahil olan Ozan Kabak, Sarı Kırmızılı kulübün çok şey beklediği 2000 jenerasyonuyla oluşturulan takımında önemli bir yer tuttu. Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi değerlendiren Ozan, kariyer basamaklarını hızlı atladı.

Ozan Kabak

2019 Ocak’ta Galatasaray’dan 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, Türkiye’de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını aldı.

Ozan Kabak

Kısa süreli Stuttgart macerasının altından 15 milyon Euro bedelle Schalke 04’e transfer olan Ozan, Maviler’de geçirdiği 1.5 sezon sonrası dünya devi Liverpool’a katıldı.

Kerem Aktürkoğlu

Misli.com 3. Lig’de 24Erzincanspor’la şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray’ın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, 1 senelik Sarı Kırmızılı ekip performansı ile fark yarattı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki yıldız, önce Fatih Terim’in gözüne girdi, sonra Milli Takım ’ın EURO 2020 kadrosunda kendisine yer buldu.

Uğurcan Çakır

Trabzonspor tarihinin en iyi kalecilerinden olan Onur Kıvrak’ın ayrılığı sonrası eldivenleri takan Uğurcan Çakır, kaptığı formayı hiç bırakmadı. İstikrar abidesi olan Trabzonspor’un 1 numarası, A Milli Takım kalesini de korumaya başladı, Avrupa devlerini peşine taktı. Uğurcan’ın EURO 2020 sonrası transfer rekoru kırarak Avrupa’ya yelken açması hiçbir futbolsever için sürpriz olmayacaktır.

Merih Demiral

2018-2019 sezonunda Alanyaspor, 3 büyüklerin yüzüne bile bakmadığı Merih’i Sporting Lizbon’dan kiraladı. Devre arasını bile beklenmeden genç yıldızın bonservisi Lizbon’dan alındı başarılı stoperin. Akdeniz ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Merih’i kış transfer döneminde ise elini çabuk tutan Sassuolo kaptı.

Merih Demiral

Sert ve mücadeleci stili, sahada elinden gelen her şeyi yapan savaşçı yapısı ile alkış toplayan genç yıldız, kariyer basamaklarını çabuk atladı, 18 milyon Euro bedelle dünya devi Juventus’a transfer oldu. 2 yıldır Juve’de oynayan 23 yaşındaki stoperin şu sıralar güncel piyasa değeri 28 milyon euro!

Mehmet Zeki Çelik

Temmuz 2018’de TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’dan 2.5 milyon Euro bedelle Lille’e transfer olan Zeki Çelik, Fransa’da geçirdiği 3 sezonda harikalar yarattı.

Mehmet Zeki Çelik

Milli Takım’ın bankosu olan, geçtiğimiz sezon Lille’de şampiyonluk yaşayan Zeki’yi Inter, Arsenal ve Tottenham’ın ardından Manchester United’ın istediği iddia ediliyor.. Yıldız futbolcu için konuşulan bonservis bedeli ise 15 milyon Pound civarında.

Altay Bayındır

2018/19’da Johannes Hopf gibi tecrübeli isimden kaleyi devralan Altay, Süper Lig’e çabuk uyum sağlayanlardan. Ankaragücü’nde genç yaşına rağmen kaptanlık pazubandını takan ve Süper Lig’in en genç kaptanı olan Altay, sezon sonu Fenerbahçe’nin yolunu tuttu.

Altay Bayındır

1.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Altay, Sarı Lacivertli ekibe imza attığından beri formayı bırakmadı. 2020/21’de kariyer sezonunu geçiren 23 yaşındaki kaleci EURO 2020 kadrosunda kendisine yer buldu. Birçok Avrupa devinin Altay için EURO 2020 sonrası Fenerbahçe ’nin kapısını çalmayı planladığı gelen haberler arasında.

Cenk Tosun

Beşiktaş kariyerinde birçok önemli yıldızla forma savaşına girse de hiç yılmadı ve adından sürekli bahsettirdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi ’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş ’ın en önemli kozu olan milli golcü, Everton ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk Tosun

Beşiktaş’tan Everton’a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcu unvanını aldı. Merseyside ekibinde beklediği süreyi alamayan tecrübeli forvet, kiralık geçirdiği Crystal Palace ve 2. Beşiktaş döneminde ise çok ağır sakatlıklar yaşadı.

Okay Yokuşlu

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Okay Yokuşlu, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga ekiplerinden Celta Vigo’ya transfer olmuştu. La Liga’da 2.5 sezon geçirdikten sonra West Brom formasıyla Premier Lig’de boy gösteren Okay, Milli Takım’ın da en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Abdülkadir Ömür

İngilizler ’in “wonderkid” yani “harika çocuk” olarak nitelendirdiği Abdülkadir’in adı her geçen gün farklı bir Avrupa deviyle anılıyordu. Yaşadığı ağır sakatlıkların ardından pes etmeyen ve formasına kavuşan yıldız solak, EURO 2020 kadrosuna da davet aldı.

Abdülkadir Ömür

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Abdülkadir ile ilgili konuştu, ”Türk futbolunun önemli bir değeri. Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var.” ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu

Beşiktaş formasıyla çifte kupa kaldıran Ersin Destanoğlu, başarılı performansıyla transfer döneminin gözdesi haline geldi. Yabancı kaleci istemeyen ve Sergen Yalçın’ın güvenini boşa çıkartmayan 20 yaşındaki oyuncuyla Nice’in ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında. Fransız ekibinin 7 milyon Euro ’luk bir teklifle kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Doğan Alemdar

Silviu Lung’un sakatlığı, İsmail Çipe’nin formsuzluğu sebebiyle Kayserispor’un 1 numarası olan Doğan Alemdar, sezona damga vuran isimlerden… Lung gibi tecrübeli bir eldivene formayı bir daha bırakmayan 18 yaşındaki kaleci, Kayserispor’un ligde kalmasında başrolü oynayan isimler arasında yer al

Taylan Antalyalı

2019/20 sezonu yaz transfer döneminin son gününde Erzurumspor’dan Galatasaray’a gelen Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon kalitesini ispatladı. Kariyer zirvesine ulaşan, savunma önünde rol alan ve Fatih Terim’in prensi olan Taylan, Galatasaray’ı adeta sırtladı, milli forma hayaline kavuştu.

Umut Meraş

Milli Takım’ın değişilmez sol beki olan Umut Meraş için Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’nin kasasından 2019’da 1.3 milyon Euro çıktı. Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut Meraş’ın EURO 2020 sonrası Avrupa’nın büyük bir kulübünün yolunu tutması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci

Başakşehir formasıyla kalitesini ispatlayan İrfan Can’ın Avrupa’ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu. İsmi başta Sevilla ile anılan ancak takımda kalan İrfan Can, 2020/21 sezonu kış transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu.

İrfan Can Kahveci

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin çok istediği milli oyuncu, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullandı. Fenerbahçe’nin bu transfer için kasasından 7 milyon Euro çıktı.

Halil Akbunar

Göztepe’nin yıldızı ve kaptanı olan Halil Akbunar, formayı bırakmayanlardan… 2020/21’de Süper Lig’de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu olan Halil, EURO 2020 geniş kadrosunda kendisine yer buldu.

Berkan Kutlu

Alanyaspor’un geçtiğimiz sezonun başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, bambaşka bir seviyeye çıktı. Sion’dan gelen Berkan, Çağdaş Atan’ın vazgeçilmezleri arasına girdi, Ümit Milli Takım’a yükseldi.

Ozan Tufan

Bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan! Bir dönem gözden düşen, kiralık Alanyaspor macerasının ardından döndüğü Fenerbahçe’de fark yaratan Ozan, taraftarın sevgilisi oldu. Son 2 yılda Kanarya’nın en dikkat çeken isimlerinden olan milli futbolcu, transferin aranılan yıldızlarından biri haline geldi.

Salih Uçan

Türk futbolunun ‘altın’ çocuklarından Salih Uçan, beklentilerin altında geçen yurt dışı kariyerinin ardından Alanyaspor formasıyla yeniden doğdu. Akdeniz ekibinin orta sahasının dinamosu olan ve 40 resmi maça çıkan Salih, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasary ve Fenerbahçe’yi peşine taktı.

Berat Özdemir

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat, Başkent ekibinde vitrine çıktı. Fransız ekibi Lille’in yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da takibinde olan yıldız orta saha, Abdullah Avcı’nın ısrarıyla 2020/21 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer oldu.

Cengiz Ünder

Başakşehir’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, 2017 yazında 15 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer oldu. Serie A’ya çabuk uyum sağlayan milli futbolcu, ilk sezonunda harikalar yarattı. Daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçen Cengiz, geçtiğimiz sezonu Leicester’da kiralık olarak geçirdi.

Ali Akman

Bursaspor ’da gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ’ı Türkiye ’de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Elini çabuk tutan Eintracht Frankfurt, genç forvetle 5 yıllık anlaşma sağladı.

Efecan Karaca

8 yıldır Alanyaspor formasını terleten Efecan, istikrarlı performansıyla ligin en özel isimleri arasında yer alıyor. Milli Takım’ın EURO 2020 gneiş kadrosuna da davet edilen tecrübeli futbolcu ile Trabzonspor’un ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında.

Gökdeniz Bayrakdar

Kocaelispor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş’ın da takibine giren Gökdeniz’i sezon başı Antalyaspor kadrosuna kattı. Süper Lig’deki ilk sezonunda gollerini sıralayan 19 yaşındaki hücumcu, takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon 21 maçta sahne alıp; 1 gol, 2 asist yapan Kara Kartal ’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Şenol Güneş’in de dikkatini çekti. Sergen Yalçın döneminde parlayan ve EURO 2020 daveti alan 19 yaşındaki sol bek, Milli Takım’ın EURO 2020’deki en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bünyamin Balcı

Nazım Sangare ’yi aratmayan Bünyamin Balcı, sezonun en sürpriz isimlerinden. Süper Lig ’de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren 20 yaşındaki sağ beke Ligue 1 ekiplerinin kanca attığı gelen haberler arasında.

Emre Kılınç

Sivasspor’daki performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakan Emre Kılınç, 2020/21 sezonu başında Galatasaray’a imza attı. Rotasyon oyuncusu olmayacağını kanıtlayan Emre, ilk sezonunda göz dolduran performans ortaya koydu.

Alpaslan Öztürk

Galatasaray’a imza atması beklenen Alpaslan, son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sağ bek ve ön libero da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da listesinde yer alıyordu. Başarılı oyuncu, son 2 sezonda 10 gole imza atarken bu alanda Beşiktaşlı Domagoj Vida ile yarıştı.

Mert Hakan Yandaş

2019/2020 sezonunda Sivasspor’da muhteşem bir sezon geçiren Mert Hakan için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi, kazanan Sarı Lacivertli ekip oldu. Yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe’nin en çok istediği isimler arasında olan Mert, Sarı Lacivertlilerdeki kariyerine durgun başlasa da son haftalarda sergilediği performansla taraftara umut verdi.

Mert Çetin

Serie A devi Roma, 2019’da Gençlerbirliği’nin genç savunmacısı Mert Çetin için 3 milyon Euro bonservis ödedi. Geçtiğimiz sezonu Verona’da kiralık geçiren Mert, Avrupa’da kalıcı olmayı hedefliyor.